По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 7 градусов. Ветер юго-восточный: 12 м/с.
В Атырауской области ясно. Без осадков. Днём +21. Ночью +7 градусов тепла. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области малооблачно. Без осадков. Днём +18 градусов, ночью -6. Ветер восточный: 12 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Осадков не ожидается. На западе, севере и юге области пыльная буря. Температура воздуха днём составит +23 градуса, ночью +11. Ветер юго-восточный: 20 м/с.