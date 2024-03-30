За время своего существования как независимое государство, Казахстан установил 106 рекордов, которые были зарегистрированы в Книге рекордов Гиннесса.

Последний в Книгу рекордов был внесён горнолыжный курорт "Шымбулак", который удостоился звания «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире». А еще Казахстан имеет звание самой большой страны, не имеющей выхода к морю.

В 2003 году Казахстан зафиксировал рекорд за проведение крупнейшего спортивного мероприятия, в котором участвовали 4,8 миллиона человек по всей стране.

Также наша республика удерживает рекорд за наибольшее количество последовательно выигранных олимпийских золотых медалей в боксе в одной весовой категории. Бахтияр Артаев принёс стране золото в 2004 году, за ним последовал Бахыт Сарсекбаев в 2008 году. Серик Сапиев продолжил эту победную серию в 2012 году, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро Данияр Елеусинов стал лучшим в полусреднем весе. Геннадий Головкин попал в книгу, как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

В мире спорта также известен уникальное достижение казахстанского ветерана велоспорта Александра Винокурова, который в возрасте 38 лет выиграл золотую медаль в шоссейной гонке на дистанции 250 км на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, став обладателем своей второй олимпийской награды. Семикратный рекордсмен Книги Гиннесса Марат Жыланбаев, который в одиночку пробежал крупнейшие пустыни в мире, родом из Казахстана.

В 2021 году казахстанский фокусник-иллюзионист Женис Айтжанов побил собственные два рекорда и вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2019 году жительница Уральска Карлыгаш Нигметова, которая попала в казахстанскую Книгу рекордов, подавала заявку на место в мировой Книге рекордов Гиннесса. На то время она могла примагнитить к себе четыре утюга весом шесть килограммов одновременно.

В Актобе медики побили рекорд Гиннесса — в течение часа они измерили артериальное давление у 4 270 человек. В массовой акции участвовали 500 медицинских работников.

В 2022 году Эльдар Ягяев из Актау сделал наибольшее количество выходов силой с рюкзаком в 40 фунтов.

Житель Индерского района Атырауской области Парасат Нургалиев вошел в Книгу рекордов Казахстана, как самый высокий человек страны. А еще в 2013 году атырауский оркестр из тысячи домбристов установил рекорд Гиннесса. Гигантский оркестр исполнил кюи Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Нургисы Тлендиева, Таттимбета.

Также у нас создали самый длинный лоскутный ковёр в мире длиной 10,9 км, изготовленный фондом "Дети рисуют мир" 16 сентября 2018 года. В 2022 году был организован крупнейший урок игры на национальном музыкальном инструменте домбре, собравший 984 участника в Астане.

Рекорд за исполнение самого масштабного танца также принадлежит казахстанцам. 399 человек одновременно танцевали Кара-Жорга в Астане 16 декабря 2011 году. Ещё одним уникальным достижением стал рекорд по самому многонациональному оркестру в мире. В нем сыграли музыканты — представители 51 нации.

Казахстан также отличился в кулинарной сфере, установив рекорд по приготовлению самой большой порции баурсаков — 856 килограмм. Позже в Алматы была приготовлена самая большая порция лагмана весом 687 килограмм. В 2018 году в Акмолинской области был приготовлен самый длинный в мире мясной шашлык длиной 223 метра.

Торгово-развлекательный комплекс "Хан Шатыр" в Астане тоже получил звание. Он прославился как самый большой шатер в мире. Это сооружение достигает высоты 150 метров над эллиптическим основанием, а площадь под его куполом превышает 100 тысяч квадратных метров.

Столица Казахстана также упоминается в Книге рекордов Гиннесса как столица, наиболее часто меняющая своё название. С 1961 по 1991 год она носила название Целиноград, затем была переименована в Акмолу. В 1998 году город получил название Астана, в 2019 году был переименован в Нур-Султан, а в 2022 году вновь вернулся к названию Астана.