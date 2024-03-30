29 марта режим ЧС объявили в Уилском районе Актюбинской области. Река Уил вышла из берегов и стала подтапливать села. Село Екпетал затопило полностью, часть аулов осталась без электричества. Жителей села Берсиева эвакуировали в местную школу, но и туда стала подступать вода, по стенам пошли трещины. Только 30 марта их смогли эвакуировать в районный центр – сначала на резиновых лодках, потом на вертолете. Прилетевший 29 марта вертолет не смог приземлиться из-за того, что все вокруг было в воде.

В селе Уил для размещения эвакуируемых жителей села Берсиева подготовлены спортивная школа, аграрный колледж и 38 домов. Во временных пунктах размещения есть постельное белье, гигиенические принадлежности, организовано питание. Для оказания врачебной помощи есть сотрудники райбольницы, а также прибывшие из Актобе специалисты, сообщили в акимате области.

Первым рейсом из села в райцентр отправили пожилых людей и детей. Всего эвакуации ожидали около 300 человек, первыми рейсами отправили 117 из них. Во второй половине дня 30 марта работы продолжались.

Тем временем в ДЧС Актюбинской области предупреждают жителей: с 1 по 5 апреля 2024 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха и осадками в виде дождя, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды и возможны заторы льда в бассейне рек. На всех реках по Актобе и Актюбинской области возможно превышение опасных уровней.

Фарида ЗАРИП