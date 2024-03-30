По информации управления ЧС, территория дачных массивов может быть подтоплена из-за подъема воды до опасного уровня в реках Чаган и Деркул.

- В связи с этим просим жителей дач в поймах упомянутых рек заранее перебраться в безопасное место. Необходимо собрать документы и вещи первой необходимости, перевезти имущество в безопасное место. Для жителей, не имеющих временного жилья, подготовлены эвакуационные пункты. Сегодня, 30 марта, в 15:00 жителей садоводческих товариществ «Маштаково», «Ягодка», «Умиткер» будут перевозить в эвакуационные пункты. По всем вопросам можно обращаться в городской штаб по телефонам 24-05-70, 24-01-94, - сообщили в управлении.

Между тем, в 15:00 30 марта в части села Маштаково, где раньше был питомник "Зеленстроя", что вблизи села Деркул, началась эвакуация жителей. . Кстати, прошлой весной дома в этой части были подтоплены, а спасатели эвакуировали жителей 70 домов.

Уезжают и жители садоводческих товариществ неподалеку. К месту подогнали автобусы. Талая вода уже подошла к домам на окраине села.

Тех кому некуда ехать эвакуируют в дом культуры поселка Деркул, где организовали эвакопункт на 50 человек. Также в городе открыты и другие эвакуационные пункты в общей сложности на 1000 человек.

Фото Медета МЕДРЕСОВА