На встрече министра финансов с населением области, Ержан Биржанов отметил, что западный регион один из самых бизнес активных в стране. К примеру, в 2022 году индивидуальных предпринимателей было — 40 тысяч. По итогам 2023 года показатель вырос в 1,6 раза и достиг 64 тысяч предпринимателей. А за два месяца текущего года в области появилось 4 274 бизнесмена. Эта картина касается как юридических, так и физических лиц.

— Несмотря на мораторий, на сложности по логистики и сбыту бизнес все равно открывается и выходят из тени. Местный бюджет за два месяца показывает устойчивый рост. Если в прошлом году это был 41 миллиард, то в этом году поступило почти 47 миллиардов тенге. Больше всего поступлений в Нацфонд. За последние два месяца это 37 миллиардов тенге. Это показывает, что плательщики региона активно участвуют в деятельности, в уплате налогов. Это хорошо сказывается на благосостоянии области, ведь это дороги, образование и медицина, — отметил Ержан Биржанов.

Также вице-мнистр финансов сообщил, что идет большая работа по бюджетному кодексу. То есть будет упрощаться бюджетный процесс. Если раньше он занимал около семи месяцев, то после принятия поправок процесс будет занимать три месяца. Сократится процедура и предоставление отчетности, но увеличится прозрачность и публикация гражданского бюджета.

— Кардинальные изменения ждут и государственные закупки. В первую очередь обжалование процессов. Порой выиграв тендер люди подают друг на друга жалобы. Разбирательство занимает год, а иногда и больше. Поэтому предлагается процедуру обжалования внутреннего аудита исключить и передать это местным исполнительным органам. При акимате будет создана комиссия с общественностью, с правоохранителями, — сказал министр финансов РК.

Кроме того, Ержан Биржанов сообщил, что планируется увеличить число региональных предпринимателей. Бизнесмену состоящему на учете в Уральске будут добавляться баллы за работу в области. То есть за местное содержание, будет поощрение. Но если предприниматель имеет несколько объектов и повторно участвует в конкурсе, то балл будет снижаться.