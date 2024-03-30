В Актюбинкой област активно работает проект «Сапалы өнім». В нем участвуют представители неправительственного сектора по защите прав потребителей, местные исполнительные и представительные органы, а также субъекты предпринимательского сообщества, которые выявляют нарушения прав и законных интересов потребителей, и направляют информацию об этом в соответствующие госорганы.
Так, с начала 2024 года были выявлены нарушения по 14 наименованиям импортной продовольственной продукции.
- В дальнейшем приобретенная продукция направлялась на экспертизу в филиал «Национального центра экспертизы» по Актюбинской области. По результатам экспертизы были выявлены нарушения в части отсутствия маркировки на государственном языке, несоотвествия массовой доли влаги и жира, не указания полностью наименовании пищевой продукции и место нахождения изготовителя. В результате четыре крупных субъекта торговли были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 11 814 400 тенге, а также был отменен один сертификат соответствия на небезопасную и некачественную продукцию, - говорится на сайте комитета по защите прав потребителей.