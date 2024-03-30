В Актюбинкой област активно работает проект «Сапалы өнім». В нем участвуют представители неправительственного сектора по защите прав потребителей, местные исполнительные и представительные органы, а также субъекты предпринимательского сообщества, которые выявляют нарушения прав и законных интересов потребителей, и направляют информацию об этом в соответствующие госорганы.

Так, с начала 2024 года были выявлены нарушения по 14 наименованиям импортной продовольственной продукции.