По информации пресс-службы акимата ЗКО, в регион прибыл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. В рамках рабочей поездки был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского и Каратобинского районов, а также изучена паводковая ситуация в Уральске.

О проводимых мероприятиях Роману Скляру доложил аким области Нариман Турегалиев. Так, по словам акима, паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, эвакуировано 874 человека.

В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей №99250, №28237 и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета МИ-8 Погранслужбы КНБ.

В регионе создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба. Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Он пообещал, что со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.