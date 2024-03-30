Как сообщили в отделе ЖКХ ПТ и АД, в этом году запланировали сделать 15 переходящих объектов (с 2023 года на 2024 год). Их протяженность составит 20 километров на общую сумму 2,9 миллиарда тенге (включая поселковые улицы).
Итак, в этом году планируют продолжить ремонт и строительство объектов:
Строительство дороги — 1 проект (17 улиц), (п.Деркул, мкр.Сарыарка).
— В 2023 году выделили 5,3 миллиарда тенге (включая поселковые улиц). На сегодняшний день запрашиваем деньги на ремонт дорог Уральска. Дорожно-ремонтные работы проведут подрядные организации: ТОО «Адал арна», ТОО «ДСК Приоритет», ТОО «Жайык Сити», ТОО «Ануш-Құрылыс», ТОО «Тоби», ТОО «УральскВодСтрой», — пояснили в отделе ЖКХ.
Между прочим, по данным отдела, в прошлом году недобросовестных дорожных компаний не выявлено. Контроль качества асфальтового покрытия при ремонте дорог будет вести в ближайшие три года «Национальный центр качества дорожных активов» по ЗКО.