Строительство дороги — 1 проект (17 улиц), (п.Деркул, мкр.Сарыарка).

Реконструкцию — 9 проектов (12 улиц) – (ул.Молдавская, ул.Аральская, ул.Надежда, ул.Кендала, ул.Панфилова, ул.Евразийская, ул.Баян сулу, ул.Жеруйык, ул.Маштакова, ул.Райымбек батыра, ул.С.Кожанова, ул.Найзалы).

Капитально отремонтировать — 5 проектов (6 улиц) – (ул.Вагонник, ул.Дауылбаева, ул.Буйрина, ул.Аккозы батыр, ул.К.Сатбаева, ул.Узенская).

— В 2023 году выделили 5,3 миллиарда тенге (включая поселковые улиц). На сегодняшний день запрашиваем деньги на ремонт дорог Уральска. Дорожно-ремонтные работы проведут подрядные организации: ТОО «Адал арна», ТОО «ДСК Приоритет», ТОО «Жайык Сити», ТОО «Ануш-Құрылыс», ТОО «Тоби», ТОО «УральскВодСтрой», — пояснили в отделе ЖКХ.

Как сообщили в отделе ЖКХ ПТ и АД, в этом году запланировали сделать 15 переходящих объектов (с 2023 года на 2024 год). Их протяженность составит 20 километров на общую сумму 2,9 миллиарда тенге (включая поселковые улицы). Итак, в этом году планируют продолжить ремонт и строительство объектов:Между прочим, по данным отдела, в прошлом году недобросовестных дорожных компаний не выявлено. Контроль качества асфальтового покрытия при ремонте дорог будет вести в ближайшие три года «Национальный центр качества дорожных активов» по ЗКО.