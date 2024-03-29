В этом году весенние паводки угрожают некоторым населенным пунктам. В том числе в Каратобинском, Теректинском, Бурлинском, Сырымском районах и городе Уральске объявлено чрезвычайное положение. В целом по области в результате паводковых вод подтоплено пять многоэтажек, свыше 450 жилых домов и 17 социально значимых объектов. Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали, а домашних животных выгнали на безопасные территории.

Пострадавших и раненых не зарегистрировано. Кроме того, выявлены факты промывки автодорог.

Как сообщили в пресс-службе партии АMANAT, председатели и члены первичной организации партии, активные граждане совместно с населением оказывают помощь на месте происшествия.

Активисты молодежного крыла поддержали сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, дежуривших круглосуточно, раздавая горячее питание в часы пик.



В целях оказания помощи населению, пострадавшему из-за талой воды, собирается гуманитарная помощь от партийцев. Кроме того, депутаты областного, городского маслихатов перечислили средства на счет, открытый при областной партии, в качестве материальной помощи, а работники филиалов партии всех уровней оказывали помощь с перечислением однодневной заработной платы. Первая партия гуманитарной помощи уже доставлена в центр Каратобинского района. Собранная помощь будет доставлена во все районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.



Кроме того, для встречи с жителями населенных пунктов в ряде районов, где объявлен режим чрезвычайного положения, заслушивания их заявлений и ознакомления с состоянием затопленных домов посетили депутаты областного и городского маслихатов, активисты молодежного духа и сотрудники областного филиала партии.

Согласно решению руководства партии, ряд областных филиалов партии AMANAT будут оказывать помощь населению Западно-Казахстанской области материальными и ремонтными материалами.