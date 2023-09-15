Инцидент произошел 12 сентября в Бурлинском районе.

Как выяснилось, четырехлетний ребенок после садика играл во дворе, где на него напала соседская собака. Животное укусило мальчика в районе паха, у него рваные раны. В результате чего у ребенка пострадали половые органы и бедренная кость.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что мальчику в экстренном порядке оказал помощь врач-хирург. Ребенку сделана антирабическая вакцина. Затем в сопровождении врачей малыша доставили и госпитализировали в хирургическое отделение Областной детской многопрофильной больницы. Мальчик перенес сложную операцию и находится под наблюдением специалистов. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Между тем стражи порядка составили на владельца собаки административный протокол по статье 407-2 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными". Ему грозит штраф до 10 МРП.

Что касается собаки, то хозяин написал заявление на усыпление питомца. По данным полиции, это пёс порода «сенбернар», имеет прививочный паспорт, не чипирован.