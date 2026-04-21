Строительство экологической цивилизации имеет решающее значение для будущего человечества, а создание зеленого дома является общей мечтой всего человечества. Китай придает её развитию первостепенное значение. Руководствуясь идеями Си Цзиньпина об экологической цивилизации, Китай, с одной стороны, прилагает усилия для построения «Прекрасного Китая», а с другой – активно участвует в глобальном экологическом управлении, делясь с миром «китайской мудростью» в деле сохранения чистых вод и зеленых гор и внося значимый вклад в совместное строительство прекрасного дома для всего человечества.

Китай является исполнителем строительства экологической цивилизации. Традиционная модель индустриализации, создавая материальные блага, одновременно нарушала баланс экосистем. Столкнувшись с этой проблемой, Китай оказал содействие в гармоничном сосуществовании человека с природой как одно из сущностных требований китайской модернизации. Придерживаясь концепции развития, ориентированной на народ, Китай выдвинул ряд новых концепций, идей и стратегий, в результате чего сформировались идеи Си Цзиньпина об экологической цивилизации. Яркое утверждение Председателя КНР Си Цзиньпина «чистые воды и зеленые горы - это золотые и серебряные горы» является стержневой концепцией строительства экологической цивилизации в Китае. Оно разрушило миф о противоречии между охраной окружающей среды и экономическим развитием, раскрыв закономерность о том, что благоприятная экологическая среда обладает безграничным экономическим потенциалом, способна непрерывно приносить комплексную выгоду и обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие. Китай категорически отказывается идти по старому пути западных стран, основанному на принципе «сначала загрязнять, а потом очищать», и неуклонно следует курсу высококачественного развития, отдавая приоритет экологии, а также зеленому и низкоуглеродному росту. В период 14-й пятилетки Китай создал крупнейшую в мире систему снабжения экологически чистой электроэнергией, самую масштабную глобальную систему возобновляемых источников энергии и крупнейший в мире рынок торговли квотами на выбросы углерода. Доля участков поверхностных вод с отличным и хорошим качеством по всей стране превысила 90%, уровень лесного покрова увеличился более чем до 25%, а доля дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного значения и выше стабильно держится на уровне около 87%. Эффективной защитой охвачено 90% типов наземных экосистем. «Зеленый табель успеваемости» китайской модернизации выглядит крайне впечатляюще. Будучи крупнейшей развивающейся страной в мире, Китай торжественно обещал международному сообществу достичь пика выбросов углерода до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года, что демонстрирует чувство долга и ответственности крупной державы.

Китай является участником строительства экологической цивилизации. Он всесторонне и эффективно выполняет Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, активно содействовал достижению, подписанию, вступлению в силу и реализации Парижского соглашения. Китай одним из первых подписал и ратифицировал Конвенцию о биологическом разнообразии и является крупнейшим донором основного бюджета Конвенции и протоколов к ней. Он также успешно содействовал принятию Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и первым выделил 1,5 млрд юаней на создание Куньминского фонда сохранения биоразнообразия. Придерживаясь принципа «общей, но дифференцированной ответственности», Китай выступает за учет интересов как климатического управления, так и права на развитие, активно отстаивая интересы широкого круга развивающихся стран. Китай решительно выступает против унилатерализма и «зеленых барьеров», стремится к углублению сотрудничества Юг-Юг и содействует созданию справедливой и рациональной глобальной системы управления климатом. По состоянию на октябрь 2025 года Китай подписал 55 меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству Юг-Юг в области изменения климата с 43 развивающимися странами, а также предоставил и мобилизовал проектное финансирование в размере 177 млрд юаней для поддержки развивающихся стран в борьбе с изменением климата. Китай объявил об отказе от строительства новых угольных электростанций за рубежом и твердо придерживается курса на совместное строительство «Зеленого Шелкового пути». На саммите «Китай - Центральная Азия», состоявшемся в 2025 году, все стороны единогласно поддержали создание Центра сотрудничества Китая и стран Центральной Азии по борьбе с опустыниванием, который продолжает вносить весомый вклад в решение проблемы опустынивания.

Китай – лидер в деле строительства экологической цивилизации. Недавно на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва приняли «Экологический кодекс КНР». Это означает, что охрана экологической среды в нашей стране вступила в эпоху «кодификации», и знаменует собой вступление строительства прекрасного Китая в новую стадию правового оформления. «Экологический кодекс» – второй закон Китая, в названии которого используется слово «кодекс». В его основе духовном стержне лежат идеи Си Цзиньпина об экологической цивилизации; ему отведана важная миссия по охране чистых вод и зеленых гор, и он закладывает прочную экологическую основу для великого возрождения китайской нации. В «Проекте 15-го пятилетнего плана КНР» четко определено, что «достижение новых крупных успехов в строительстве прекрасного Китая» является одной из главных целей социально-экономического развития в период 15-й пятилетки; при этом отдельно обозначены меры по «ускорению всестороннего зеленого перехода социально-экономического развития и строительству прекрасного Китая». В период 15-й пятилетки зеленое развитие станет яркой характеристикой китайской модернизации, а Китай продолжит продвигать переход экономического роста к зеленому и низкоуглеродному формату, добиваясь новых прорывов в модернизации, основанной на гармоничном сосуществовании человека с природой.

22 апреля Казахстан проведет первый Региональный экологический саммит, который станет для стран важной платформой в деле консолидации консенсуса по вопросам зеленого развития и совместного обсуждения масштабных планов экологического управления, что отражает ответственность Казахстана в региональном и глобальном экологическом управлении. Китай и Казахстан, являясь участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других важных международных экологических соглашений, в последние годы реализуют разнообразное двустороннее и многостороннее сотрудничество и по праву могут считаться попутчиками на пути развития зеленого перехода. В настоящее время практическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном постоянно расширяется, выходя за рамки традиционных сфер и охватывая новые направления, включая экологически чистую энергию, водосберегающее орошение, борьбу с опустыниванием, зеленые технологии и инвестиции. Только в этом году были запущены ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии в Павлодарской области и ВЭС «Мирный» мощностью 1 ГВт, а также официально введена в эксплуатацию первая система производства и хранения водорода AEM Инновационного центра водородной энергетики Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Заглядывая в будущее, китайско-казахстанское «зеленое сотрудничество» несомненно высвободит мощную жизненную силу и энергию, придав сильный импульс выводу взаимовыгодного всестороннего сотрудничества между двумя странами на новый уровень.

Земля - это единственный дом, от которого зависит выживание человечества, и бережно хранить и оберегать ее - единственный выбор человечества. Перед лицом экологических вызовов человечество представляет собой сообщество единой судьбы, в котором все либо процветают вместе, либо вместе несут потери, и никто не может остаться в стороне. Лишь при условии объединения усилий всего мира, готовности к сотрудничеству, принятию реальных мер и осуществлению практических шагов ради защиты нашего общего земного дома, человечество сможет выжить и развиваться, а цивилизация – продолжаться и процветать. Как ответственная крупная держава, Китай готов совместно со всеми странами, включая Казахстан, в духе взаимопомощи идти рука об руку, активно противостоять глобальным экологическим вызовам, строить сообщество жизни на Земле и прилагать неустанные усилия для создания чистого и прекрасного мира!



