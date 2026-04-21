Теперь дорога для сельчан в областной центр стала длиннее на 6 километров.

В редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором видны последствия весеннего паводка: водой смыло переправу. Автор ролика за кадром поясняет, что снял это видео 18 апреля 2026 года.

- Село Зелёное, второе отделение Плодоовощного (Мичуринское - прим. автора). Опять переезд смыло водой. В прошлом году заложили две трубы и завязали тросами, в итоге всё размыло, и трубы лежат здесь. Уже несколько дней как течение остановилось. Непонятно, когда это будут делать. Ездить в объезд - это плюс ещё шесть километров, - говорит автор.

Как выяснилось, эта дорога (переправа) не является официальной проезжей частью. Аким села Мичуринское района Байтерек Максим Мусалимов пояснил, что это русло реки Крутенькая. Жители села Зелёное на протяжении 10 лет сами делают насыпь за счёт собственных средств, чтобы сократить путь до областного центра.