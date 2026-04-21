Атырау облысында 425 адамның құқығы бұзылды.Бұл туралы бас прокуратура хабарлайды.
Заң бұзушылықтың бірі-Махамбет ауданында тіркелген. Орталық аудандық аурухана 338 адамның зейнетақы және әлеуметтік аударымдары аударылмай келген. Прокурорлар тексерісінде мекеме 29 миллион теңгені аудармағаны анықталған.
- Осындай бұзушылықтар «Махамбет Су» КММ-нің 85 қызметкеріне қатысты да анықталды, мұнда 21 миллион теңге көлемінде жарналар төленбеген, -деп хабарлады бас прокуратура.
Зейнетақы мен әлеуметтік аударымдарды уақытылы төлемеген мекемелердің басшылары әкімшілік жауапкершілікке тартылған.