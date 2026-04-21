В Казахстане планируют построить до четырёх АЭС: в список приоритетных зон вошёл Западный Казахстан, а в долгосрочной перспективе - Костанайская область.

География атомной энергетики Казахстана продолжает расширяться. К уже известным площадкам на юге и востоке страны может добавиться новый регион на севере. Об этом сообщил глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передаёт Tengrinews.kz.

По планам ведомства, для стабильного будущего стране понадобится не менее четырёх атомных станций. Специалисты уже изучили потенциальные локации, учитывая всё: от сейсмической безопасности до прогнозов по потреблению тока на десятилетия вперед.

Костанай в списке приоритетов

Самым неожиданным пунктом в докладе стала Костанайская область. Хотя строительство там - вопрос не завтрашнего дня, регион официально рассматривают как перспективный хаб. По словам Саткалиева, из-за особенностей энергобаланса АЭС может появиться в Костанае через 20–30 лет.

Где ещё появятся реакторы?

Балхаш: Безусловный лидер, способный принять до шести мощных энергоблоков. Первая станция в этой зоне уже получила официальное название - "Балқаш".

Курчатов: Идеальное место для реакторов малой и средней мощности.

Западный Казахстан: Регион, где намерены использовать прошлый опыт эксплуатации атомных установок в комбинированном режиме.

Стратегия до 2050 года

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстану стратегически важно возвести минимум три АЭС, чтобы создать прочный экономический фундамент. В правительстве уже подтвердили: вторую и третью станции в стране будет строить китайская сторона. Таким образом, к середине века атомная отрасль должна стать ключевым донором казахстанской энергосети.