Как рассказал заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Жаксылык Абдолов, жителям области оказывают социальную помощь из местного бюджета.
- На 1 апреля этого года социальную помощь оказали более 11 тысячам семей на сумму 724,9 миллиона тенге. К видам помощи относятся: адресная социальная помощь, жилищная помощь, помощь на покрытие расходов детей с инвалидностью, обучающихся на дому, помощь отдельным категориям граждан к памятным и праздничным датам, а также дополнительная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказал спикер.
Также Абдолов отметил, что адресная социальная помощь - это денежная выплата малообеспеченным семьям с низким доходом. Её выплачивают, когда среднедушевой доход у семьи ниже установленного уровня бедности.
- На 1 апреля адресную социальную помощь назначили 798 семьям, в которых проживают 4167 человек, на сумму 110,9 миллиона тенге. Среди них 393 многодетные семьи (49%). С учётом детей от 1 до 6 лет в этих семьях 1 264 ребёнка получают ежемесячные дополнительные выплаты. По сравнению с прошлым годом количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось на 6,3%, - пояснил заместитель руководителя управления.