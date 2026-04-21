Социальную помощь оказали 11 тысячам семей.

Как рассказал заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Жаксылык Абдолов, жителям области оказывают социальную помощь из местного бюджета.

- На 1 апреля этого года социальную помощь оказали более 11 тысячам семей на сумму 724,9 миллиона тенге. К видам помощи относятся: адресная социальная помощь, жилищная помощь, помощь на покрытие расходов детей с инвалидностью, обучающихся на дому, помощь отдельным категориям граждан к памятным и праздничным датам, а также дополнительная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказал спикер.

Также Абдолов отметил, что адресная социальная помощь - это денежная выплата малообеспеченным семьям с низким доходом. Её выплачивают, когда среднедушевой доход у семьи ниже установленного уровня бедности.