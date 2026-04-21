Дожди и до +17 градусов: какая погода ждёт жителей западных регионов Казахстана 22 апреля

Пока в Атырау и Актобе наслаждаются солнцем, жителям Уральска и Актау синоптики советуют не забывать зонты из-за возможных осадков.

Как сообщают синоптики, в среду, 22 апреля, в Уральске ожидается пасмурная погода, вечером возможен дождь. Ветер юго-западный, 3 м/с. Температура днём +12°C, ночью +2°C...+5°C. В Атырау прогнозируют ясную погоду днём и облачность ночью, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Температура днём +17°C, ночью +8°C...+11°C. В Актау ночью возможен дождь, а днём будет ясно. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Температура днём +14°C, ночью +9°C. В Актобе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура днём +13°C, ночью +3°C...+5°C.