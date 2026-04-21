Правительство рассматривает возможность масштабного пересмотра выплат, чтобы довести минимальный порог оплаты труда до половины от медианной зарплаты по стране.

В Казахстане готовится почва для существенного изменения минимальной заработной платы (МЗП). По данным портала Uchet.kz, ключевым ориентиром для властей стала отметка в 150 000 тенге.

Сейчас минимальный порог составляет 85 000 тенге. Как пояснил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, цель правительства - внедрить международный стандарт, при котором МЗП составляет 50% от медианного дохода граждан. Это должно помочь в борьбе с бедностью и сократить разрыв в доходах населения.

Условия для повышения

Реализация этого плана напрямую зависит от состояния госбюджета. Власти подчеркивают: если налоговые поступления по итогам года покажут стабильный рост, Кабмин получит финансовую базу для старта реформы.

Министр труда Аскарбек Ертаев отметил, что до конца года ведомство должно финализировать новую методику расчетов. Она будет привязана не только к инфляции, но и к производительности труда. Такой механизм позволит зарплатам расти автоматически вместе с развитием экономики.

Когда ждать решения?

Вопрос уже включен в план действий правительства, однако окончательные сроки зависят от бюджетного анализа. Если проект одобрят, властям потребуется внести поправки в закон о республиканском бюджете. Тем не менее, само обсуждение суммы в 150 тысяч тенге на уровне вице-министров говорит о серьезности намерений государства по качественному росту доходов казахстанцев.

Источник: Uchet.kz