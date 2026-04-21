В Шынгырлауском районе должники по программе "С дипломом - в село" начали попадать в суд.

С начала 2026 года Шынгырлауский районный суд рассмотрел девять гражданских дел по искам районного акимата к участникам программы "С дипломом - в село". Речь идёт о возврате льготных займов, выданных на покупку жилья под 0,01% годовых.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, некоторые получатели кредитов не выполнили свои обязательства, из-за чего образовалась задолженность. В связи с этим районный акимат обратился в суд с требованием вернуть деньги.

Во время подготовки к процессам сторонам предложили урегулировать спор мирным путём. В итоге одно дело рассмотрели в упрощённом порядке - суд постановил взыскать долг в пользу акимата.

По остальным восьми делам стороны смогли договориться. Были заключены мировые соглашения, после чего производство по ним прекратили.