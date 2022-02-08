Ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники пересматриваются, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Свыше 200 тысяч старых автомобилей сдали казахстанцы на утилизацию Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства.
- Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения. Также будут реализованы мероприятия по снижению объёма сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок, - сказал Смаилов.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». Новые ставки по утильсбору обещали утвердить до конца февраля.