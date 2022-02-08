Дифтариф введут для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства.
- Для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы с 2023 года будет введён дифференцированный тариф по объёмам потребления воды, - сказал Смаилов.
Также планируется выделить нуждающиеся категории населения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.