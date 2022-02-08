- Для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы с 2023 года будет введён дифференцированный тариф по объёмам потребления воды, - сказал Смаилов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства.Также планируется выделить нуждающиеся категории населения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей.