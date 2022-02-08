Такое решение принято на заседании МВК по нераспространению COVID-19, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Все школы Уральска перешли на обучение в штатном режиме. Некоторые - на трёхсменку Фото из архива "МГ" На заседании МВК по предложению министерства образования и науки Казахстана рассмотрели вопрос о переходе школ на полноценный офлайн формат обучения.
- В итоге, с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения, - сообщили в пресс-службе МОН.
Напомним, с 24 января школы до 600 учащихся уже перешли на полноценное офлайн-обучение.