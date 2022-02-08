- Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платёжной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля текущего года, - сказал Пирматов на расширенном заседании правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов сообщил, что в ноябре прошлого года прошёл запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платёжной системы – межбанковской системы платёжных карточек для обработки карточных транзакций и системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн платежей.Также он отметил, что в прошлом году Нацбанк инициировал пилотный проект по внедрению Цифрового тенге. Сейчас завершена разработка прототипа платформы, в этом году планируют выработать итогового решение по модели внедрения цифрового тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.