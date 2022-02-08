- Большинство из трёх млн людей, живущих в Алматы и в окрестностях, потребительские товары берут с рынка «Алтын орда». Поручаю акиматам Алматы и Алматинской области совместно с правительством установить порядок на рынке, - сказал президент на расширенном заседании правительства.

Фото из социальных сетей Касым-Жомарт Токаев дал поручение по наведению порядка на рынке «Алтын орда» под Алматы.Глава государства добавил, что он даёт срок в два месяца. При необходимости к этой работе подключаться правоохранительные органы.