Средства направят на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе расширенного заседания правительства аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мегаполисе построят не менее 100 километров новых дорог.
- Мной принято решение о перераспределении ранее запланированных двух млрд тенге на средний ремонт проспекта Аль-Фараби от ВОАД до улицы Саина на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно. Работа по поиску резервов будет продолжена, - сказал в ходе доклада градоначальник.
Также глава мегаполиса отметил, что в следующем году завершатся работы на двух развязках и пробивке улицы Ауэзова. Две строящиеся станции метро намерены ввести в эксплуатацию в мае этого года.