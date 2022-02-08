Это худший показатель за последние десять лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Люди заранее скидываются на штраф за проведение свадьбы - аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил, что по его данным, за пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80 до 67%.
- Увеличивается доля людей, погрязших в долгах, и бедных. На сегодня доходы около 1 млн человек не дотягивают даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия, - сказал президент Казахстана.
В конце января глава государства говорил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.