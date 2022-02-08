Медработник рассказала подробности злосчастного дня, когда по халатности врачей умерла женщина на 29 неделе беременности, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 8 февраля, в Жангалинском районном суде прошло судебное заседание по факту смерти 44-летней Бибинур Негметовой,
которая находилась на 29 неделей беременности. 24 апреля 2018 года у женщины началось кровотечение, её экстренно доставили в районную больницу. После осмотра было решено провести экстренное кесарево сечение. Однако спасти женщину не удалось, в 15:50 того же дня врачи констатировали смерть матери и ребёнка. Причина смерти - обильное кровотечение, геморрагический шок, преждевременная отслойка плаценты.
Супруг погибшей Галымжан Сагингалиев остался с четырьмя детьми
, младшему из которых на тот момент было всего четыре года. Стоит отметить, что ещё в феврале 2020 года выяснились другие подробности уголовного дела. Почерковедческая экспертиза дала заключение, что подпись в расписке на согласие на операцию не принадлежит погибшей Бибинур
. Следствие длилось почти три года
, и в январе этого года дело наконец передали в суд
. Его рассматривает судья Сабыржан Есжанов.
На скамье подсудимых 60-летний Жаркын Тлешов, который на тот момент работал анестезиологом в Жангалинской районной больнице, куда поступила Бибинур Негметова. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Именно он, по версии следствия, неверно оценил состояние пациентки. Судебная экспертиза показала, что смерть Бибинур Негметовой и действия анестезиолога связаны между собой.
Первой в судебном заседании была допрошена фельдшер районной больницы Гульзада Айданалиева, которая в тот день выезжала на экстренный вызов. Она рассказала, до населённого пункта Жалкудык, где проживала погибшая, они добирались около 20 минут.
– Поступил вызов, что у беременной женщины началось кровотечение. Мы немедленно выехали, по дороге никуда не заезжали, прямиком отправились на вызов. По приезду установили, что женщина находилась на 29 неделе беременности, при этом она жаловалась на кровянистые выделения и сильные головные боли. Мы измерили ей давление, оно было повышено, 160 на 80, сделали укол магнезии с новокаином. Далее погрузили её на носилки и отправились в больницу. О состоянии ребёнка на тот момент мне ничего не было известно, так как в первую очередь в таких ситуациях мы оказываем помощь женщине. По дороге поставили внутривенную систему физраствора. По протоколу связалась с больницей и сообщила, что экстренно везу пациентку. В роддоме передала Негметову акушерке, о её смерти узнала около 17:00 того дня, - рассказала Гульзада Айданалииева.
На вопрос адвоката потерпевшей стороны, подписывала ли при ней Негметова какие-либо документы, фельдшер ответила отрицательно. При этом Айданалиева уверенно ответила, что в условиях больницы спасти роженицу можно было, так как в медучреждении для этого имеются все необходимые условия.
Между тем потерпевшая сторона заявила иск о возмещении материального ущерба в размере пяти миллионов тенге и моральной компенсации в размере 150 миллионов тенге. При этом в качестве обвиняемых просили привлечь ещё ряд медработников, а также в качестве гражданских ответчиков - министерство здравоохранения и Жангалинскую районную больницу.
– У нас есть все необходимые чеки, которые мы готовы предоставить суду. По поводу моральной компенсации, тут уже всё понятно. Без матери остались четверо детей, младшему на тот момент было всего четыре годика, никакие деньги мира не заменят им маму. Мой подзащитный (супруг погибшей - прим. автора) сказал, что если врачи вернут ему жену, то ему не нужно от них ни копейки, - заявила адвокат потерпевшей стороны.
Сам Жаркын Тлешов с предъявленным обвинением не согласился и заявил, что не считает себя виновным в смерти Бибинур Негметовой.
Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с Жангалинской районной больницей. В 2016 году появилось видео
, на котором запечатлена драка врачей. По словам Галымжана Сагингалиева, в потасовке принимал участие именно врач-анестезиолог Жаркын Тлешов. В этом время на операционном столе истекал кровью пациент, который чуть позже скончался
.
В левом верхнем углу - обвиняемый Жаркын Тлешов. В правом верхнем углу - судья Сабыржан Есжанов. В нижнем левом углу - супруг погибшей Галымжан Сагингалиев
