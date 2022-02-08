Речь идёт об акиме посёлка Зачаганск Аккали Аубекерове, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за свадьбы родственника замначальника ЖКХ на уральских чиновников возбудили уголовное дело Аким Зачаганского сельского округа Аккали Аубекеров. Фото из архива "МГ" 21 января совет по этике рассмотрел дело в отношении акима Зачаганского сельского округа Аккали Аубекерова и главного специалиста акимата Жигера Батырова. В августе прошлого года в заведении «Макпал» в Зачаганске проходила свадьба. Члены мониторинговой группы Аубекеров и Батыров поехали в заведение. На месте выяснилось, что там проходит свадьба родственника (балдыза – младший брат жены – прим. автора) замначальника ЖКХ Уральска Ербола Арыстангалиева. Тот позвонил заместителю акима Уральска Мирасу Мулкая, который якобы дал указание уйти оттуда, заверив, что свадьба скоро разойдется. Именно так члены мониторинговой группы и поступили. Всё бы ничего, если бы свадьба не проходила в пик пандемии и в области действовал запрет на проведение массовых мероприятий. В итоге по результатам голосования члены совета решили направить в акимат города предложение о неполном служебном соответствии Батырова и Аубекерова. Срок рассмотрения рекомендации по закону - 10 дней. Как выяснилось сегодня, в городском акимате решили наказать Аккали Аубекерова и Жигера Батырова. В отношении них применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Другими словами, чиновникам сделано последнее предупреждение.
– Любое нарушение законодательства со стороны Аубекерова и Батырова в будущем приведёт к увольнению с занимаемой должности, - сообщил председатель совета по этике Галым Турсынбаев.
Дело третьего фигуранта, заместителя начальника отдела ЖКХ Ербола Арыстангалиева, рассмотрено на совете по этике четвёртого февраля. Тогда в ресторане проходила свадьба именно его балдыза (младший брат жены - прим. автора). Чиновник свою вину признал. Путём голосования было принято решение рекомендовать акиму Уральска освободить замначальника ЖКХ Ербола Арыстангалиева от занимаемой должности. Соответствующая рекомендация была направлена в городской акимат, результаты будут известны в течение 10 дней.