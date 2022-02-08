– 26 января этого года заместитель начальника департамента полиции Сериков заключил договор о госзакупках с директором ТОО "МегаОйлОрал" Брмановым на сумму 1,1 миллион тенге. Закуплено 5 330 литров бензина АИ-92 по завышенной цене 210 тенге за литр. Между тем, приказом и.о. министра энергетики установлены предельные цены в сумме 182 тенге тенге за литр на розничную реализацию бензина марки АИ-92. 28 января по расходной накладной на талоны сумма по договору ДП уплачена полностью. Необоснованная сумма переплаты составила 149 240 тенге. Ещё по трём договорам денежные средства за 14 320 литров бензина перечислены сразу после подписания, при этом сумма необоснованной переплаты составляет 265 944 тенге. ДП поставщику ТОО "МегаОйлОрал" всего перечислено почти четыре миллиона тенге, из них необоснованно переплачено 415 184 тенге, - написал Бауыржан Ахметжан.Таким образом, по словам общественника, со стороны департамента допущены нарушения законодательства о государственных закупках, выразившиеся в приобретении товаров по цене, явно превышающую ту, которая установлена государством. Седьмого февраля региональная общественная организация обратились в департамент по регулированию естественных монополий о привлечении поставщика ТОО "МегаОйлОрал" к административной ответственности по статье 171 КоАП "Превышение поставщиками предельной цены розничной реализации нефтепродуктов". Кроме этого, в департамент внутреннего госаудита по ЗКО направлено обращение о привлечении к ответственности замначальника ДП ЗКО Серикова, подписавшего незаконные договоры, а также вынесении предписания об уменьшении цены. В департаменте по регулированию естественных монополий по ЗКО подтвердили, что обращение от общественника поступило 7 февраля. Заявление зарегистрировано и будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней. При этом в ведомстве добавили, что в случае необходимости, департамент имеет право продлить сроки рассмотрения заявления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.