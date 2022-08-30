Сегодня, 30 августа, в Уральске сдали в эксплуатацию общежитие на 150 мест. Строительство началось в мае прошлого года и обошлось оно в 600 млн тенге. Кстати, это собственные средства ТОО «Болашак-Т», которое выступило инвестором данного проекта. На открытии общежития побывал аким ЗКО Гали Искалиев, который поблагодарил руководство и работников ТОО "Болашак-Т" за социальный проект, назвав его "инвестициями местной компании в будущее детей". Отметим, что стоимость проживания в общежития составляет 20 тысяч тенге в месяц. Ранее сообщалось, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 30 студенческих общежитий. Вначале августа под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам строительства общежитий для студентов. - Министерству науки и высшего образования совместно с руководителями областей и акимами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент в срок до 10 августа необходимо разработать и утвердить план ввода мест в студенческих общежитиях, также необходимо совместно с Министерством здравоохранения внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования, - сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поручил ректорам вузов провести ревизию всех общежитий и выработать предложения по увеличению количества койко-мест. Эта мера позволит определить ситуацию и внести коррективы в планы строительства временного жилья для студентов. Он также отметил необходимость применения практики работы с общежитиями и гостиницами (хостелами), расположенными в непосредственной близости от вузов. Также на совещании были обсуждены вопросы ликвидации излишней бумажной волокиты при строительстве студенческих общежитий в рамках государственно-частного партнерства. В 2022 году планируется открыть 35 общежитий на 10 тыс. мест. Всего с 2018 по 2021 годы введено 124 объекта на 30 630 мест, из них в 2021 году были сданы в эксплуатацию 49 зданий на 10 364 места.