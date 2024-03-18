Убийство семилетней Карины произошло в Алматы летом прошлого года. Её смерть наступила от жестоких побоев. По словам соседей, девочку неоднократно подвергали насилию, последний эпизод мог спровоцировать кровоизлияние в мозг. Мачеха погибшей призналась, что избила девочку после того, как она не добежала до туалета. Женщина засунула её в ванну и случайно уронила, пытаясь снять нижнее бельё. В результате девочка упала и ударилась затылком. После падения её перенесли в комнату, где она спустя некоторое время умерла.

Сегодня, 18 марта, в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы поставили точку в этом деле. Приговором суда мачеху Карины Балжан Турлыбек признали виновной. Ей назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.