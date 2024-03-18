17 марта в рамках празднования Наурыза глава региона Нариман Турегалиев поздравил супружеские пары Уральска с золотой и серебряной свадьбой. Также на мероприятии участвовали молодожены.

Бакытжан и Жамига Салахатдиновы вот уже 69 лет живут душа в душу. 94-летние глава семейства и его супруга являются ветеранами тыла, с ранних лет работали в колхозе. Вместе они вырастили троих детей. Сейчас у них три внука и четыре правнука.

Анатолий и Валентина Петровские в браке уже 62 года. Глава семейства 40 лет трудился водителем, а его супруга проработала дояркой в совхозе. Основную работу совмещала с рукоделием.

— Поздравляю всех присутствующих. Недаром наши предки говорили, что родина начинается с семьи. Все качества человека берут начало от родителей. В нашем регионе уделяют особое внимание укреплению института семьи. Сейчас в нашей области насчитываются более 14 тысяч многодетных матерей, 6 558 из которых обладатели подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Батыр ана». Работают пять семейных центров, в этом году планируется открыть еще три, — сказал Нариман Турегалиев.

Представители старшего поколения поделились с молодожёнами секретами семейного счастья и долголетия, а также дали им наставления.