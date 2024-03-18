— С 03:30 сотрудники пожарной части №8 Макатского района и родственники направились на поиски в сторону зимовки «Аязби». Его там не нашли. Поиски продолжили в сторону Кызылкугинского района. В 07:45 17 марта пропавшего нашли в 80-ти километрах от поселка Макат в зимовке «Алабие». Выяснилось, что он застрял в грязи, когда перевозил лошадь. В медицинской помощи мужчина не нуждался, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 17 марта в 02:56 поступил вызов о том, что 40-летний мужчина выехал 16 марта 06:00 в сторону зимовки «Аязби» на УАЗе на поиски скота и не вернулся.В поисках участвовали трое сотрудников ДЧС и четверо родственников.