С предложением Асхат Шахаров обратился к руководству крупных предприятий областного центра на встрече с ними. Бизнесменам предложили благоустроить парковые зоны, скверы и другие места отдыха горожан.

— Наш город динамически развивается, разрастается новыми массивами. Хотелось бы сделать его красивым и удобным для проживания. Каждый из вас может внести посильный вклад в процветание Актобе. Нами было принято решение сделать упор на благоустройстве городских территорий: парков, скверов, зон общественного пространства. Вы можете присоединиться к этому. Это будет подарок родному городу к его 155-летию, — с таким призывом аким области обратился к местным бизнесменам.

Сейчас разрабатывается концепция проекта, в реализации которого предприниматели также могут принять активное участие.