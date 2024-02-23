В Уилском районе Актюбинской области прокуроры выявили, что трем предпринимателям, у которых изъяли зараженный бруцеллезом скот, чтобы передать его в специальные скотобойни, не выплатили компенсации.



Так, с прошлого года не получило деньги фермерское хозяйство «Турар», откуда изъяли 11 голов крупного рогатого скота, и сдали в убойный цех. Выяснилось, что ситуация эта возникла из-за ошибки ветеринарного врача. Хозяйству остались должны 1,5 млн тенге. Еще двум крестьянским хозяйствам - «Сеним» и «Адилет» не выплатили 800 тысяч тенге и 676 тысяч тенге, соответственно.



После вмешательства прокуратуры областное ветеринарное управление выплатил предпринимателям компенсацию в сумме свыше 3 млн тенге, виновного привлекли дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Фарида ЗАРИП