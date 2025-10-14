Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) запустил новое мобильное приложение для проверки легальности алкогольной продукции по штрихкоду. Программа под названием «Сканирование учётно-контрольных марок КГД МФ РК» доступна для загрузки в App Store и Play Market.
Приложение позволяет:
- отсканировать штрихкод на бутылке алкоголя;
- проверить, зарегистрирована ли продукция в базе данных;
- отправить жалобу в случае отсутствия информации о товаре.
Если система не распознаёт марку, пользователь может сообщить о местонахождении сомнительной продукции через приложение — данные автоматически отправятся в уполномоченный орган.
Контакты службы поддержки: [email protected], 8 (7172) 73 55 11, 8 (705) 956 53 71.
Фото: pexels.com