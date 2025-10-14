Программа под названием «Сканирование учётно-контрольных марок КГД МФ РК» доступна для загрузки в App Store и Play Market.

Теперь алкоголь можно проверить по штрихкоду через смартфон

Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) запустил новое мобильное приложение для проверки легальности алкогольной продукции по штрихкоду. Программа под названием «Сканирование учётно-контрольных марок КГД МФ РК» доступна для загрузки в App Store и Play Market.

Приложение позволяет:

отсканировать штрихкод на бутылке алкоголя;

проверить, зарегистрирована ли продукция в базе данных;

отправить жалобу в случае отсутствия информации о товаре.

Если система не распознаёт марку, пользователь может сообщить о местонахождении сомнительной продукции через приложение — данные автоматически отправятся в уполномоченный орган.

Контакты службы поддержки: [email protected], 8 (7172) 73 55 11, 8 (705) 956 53 71.

Фото: pexels.com