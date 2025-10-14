Он получил медицинское образование и устроился работать в Каратобинскую районную больницу.

По данным Министерства труда и социальной защиты, на 1 октября 2025 года работу по программе молодёжной практики работу получили свыше 21,5 тысячи молодых специалистов. Всего в этом году планируется трудоустроить 33 тысячи человек. Больше всего участников программы — в Туркестанской области (6 тыс.), Кызылординской (2,3 тыс.), Жамбылской (1,7 тыс.), Актюбинской (1,5 тыс.) областях и в Шымкенте (1,3 тыс.). Из общего числа участников — 14,3 тысячи женщин и 12,7 тысячи сельских жителей.

Один из участников, Эльмар Темир из Уральска, поделился своим опытом:

— В этом году я окончил Западно-Казахстанский высший медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». После выпуска сразу обратился в наш карьерный центр, зарегистрировался в качестве безработного лица, там же мне рассказали о молодёжной практике. Через дней 10 мне выдали направление на работу в Каратобинскую районную больницу. А уже с 3 сентября меня приняли в штат на постоянную работу, — рассказал Эльмар Темир.

Принять участие в молодёжной практике могут выпускники до 35 лет, которые ищут первую работу по своей специальности. Для этого нужно обратиться в карьерный центр. За каждым участником закрепляется наставник, который помогает освоиться и получить опыт. Средняя зарплата по программе — около 118 тысяч тенге. Финансирование программы осуществляется через Центр трудовой мобильности. Заработная плата перечисляется участникам на банковские карты через корпорацию «Правительство для граждан».

Самые востребованные профессии среди участников:

учитель — 5 863 человека,

воспитатель — 807,

медработник — 2 005,

программист — 1 094,

юрист — 784,

фельдшер — 766.

Напомним, что с 20 октября приём заявок по жилищной программе «Жайық жастары». Это единственный региональный проект, который реализуется на выгодных условиях для обеспечения молодёжи доступным жильём.