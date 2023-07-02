Президент опубликовал в своём Twitter-аккаунте поздравление с Национальным днём домбры.
— Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем всё возможное для популяризации домбры, – написал Касым-Жомарт Токаев.
День домбры Казахстан ежегодно отмечает с 2018 года в первое воскресенье июля. К слову, сегодня в стране свой профессиональный праздник отмечают дипломаты.