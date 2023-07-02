Вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ в Казахстане

Первого июля в Казахстане вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ. Их ежегодно устанавливает Минэнерго для заводов-производителей.

При установленной предельной оптовой цене 33 600 тенге/тонна (без учёта НДС) себестоимость производства сжиженного нефтяного газа в зависимости от завода составляет 42 000 — 72 000 тенге за тонну.

— В 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 000 тонн или 10% по сравнению с 2021 годом. За аналогичный период потребление сжиженного газа в Казахстане выросло на 400 000 тонн и составило 1,8 млн тонн (рост на 28% по сравнению с 2021 годом). Одной из основных причин снижения производства является отсутствие инвестиционной привлекательности. Заводы-производители реализуют сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости, — отмечают в пресс-службе Минэнерго.

Поэтому предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге за тонну без НДС.

При этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге за литр в зависимости от региона.