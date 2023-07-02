Спортсменка из Аксая завоевала бронзу на чемпионате Европы по паратаэквондо

Чемпионат проходил во Франции, в городе Монтаржи. Мариям Салимгереева — воспитанница заслуженного тренера Казахстана Ербола Мергалиева вместе с ещё тремя спортсменами представляла страну.

Девушка выступила в категории К-44 в весовой категории 65 кг. По словам тренера, Мариям занимается паратхэквондо с 2021 года и участие в чемпионате Европы для Мариям стало дебютом. И успешным. Наша земляка завоевала бронзу, уступив в бою спортсменке из Франции. К слову, из команды Казахстана она стала единственным призёром ЕВРО.

Теперь Мариям примет участие в Пара Азиатских Играх , которые пройдут осенью в Китае.

Ирина Шуклина