Об этом сообщил министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин.

— До меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос, — написал он в Telegram.