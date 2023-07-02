Схемы движения трёх автобусных маршрутов временно изменят в Алматы
В управлении городской мобильности Алматы предупредили, что третьего июня изменится схема движения автобусных маршрутов:
- №38A: в южном направлении — Саина (дублер) — Торайгырова (движение по кольцу) — Мустафина — Саина (движение по кольцу) — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений;
- №119: в северном направлении — Аскарова — Садыкова — Саина — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений.
С третьего июля до завершения работ изменится схема маршрута №102
:
- в северном направлении: Шугыла — Альмерек Абыз — Кожаханова — Бенберина — далее по схеме;
- в южном направлении: Бенберина — Кожаханова — Альмерек Абыз — Шугыла — далее по схеме.
Жителей просят заранее корректировать свой маршрут.
