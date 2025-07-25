Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области 24 июля. Связь с воздушным судном пропала, когда оно стало заходить на второй круг при посадке в Амурской области. Его обломки обнаружили вблизи города Тында, на склоне горы с лесистой местности.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. На борту находились 43 человека, среди которых пятеро детей и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования президенту РФ Владимиру Путину.