Днем 25 июля в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +30 градусов тепла.

Прогноз погоды на 25 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП « Казгидромет », на севере и востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью + 21 градус. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем дождь и гроза, +33 градуса тепла. Ночью +25 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже облачно. Днем +28 градусов, ночью +22. На западе и севере области дождь и град. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, востоке и севере области дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +36 градусов, ночью +27. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com