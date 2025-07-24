Затмение века: мир погрузится в темноту на 6 минут

Оно продлится 6 минут 22 секунды и охватит части Европы, Африки и Ближнего Востока.

Это самое длинное затмение на суше с 2009 до 2114 года. Событие уже получило неофициальное название - «Великое североафриканское затмение», пишет Dailygalaxy .

Лучшие условия для наблюдения будут в Луксоре, Египет, где наблюдатели увидят самую длинную продолжительность затмения.

Лучшие точки для наблюдения:

Луксор, Египет - 6 мин 20 сек затмения;

Сфакс, Тунис - 5 мин 41 сек затмения;

Кадис и Тарифа, Испания - до 4 мин 39 сек затмения, первое касание тени на суше.

Уникальная продолжительность объясняется близостью Луны к Земле в момент затмения, а также тем, что явление происходит вблизи экватора - где тень Луны охватывает более широкую часть земной поверхности.

