Запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица вступил в силу 12 июля.

Под запретом маски и никабы: полиция разъяснила правила ношения религиозной одежды и закрытия лица

Запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица вступил в силу 12 июля. Полицейские начали разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, передает Polisia.kz.

— Главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания, — поясняют полицейские.

Участковые инспекторы информируют, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.

Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.