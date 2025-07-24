Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области 24 июля. Связь с воздушным судном пропала, когда оно стало заходить на второй круг при посадке в Амурской области. Его обломки обнаружили вблизи города Тында, на склоне горы с лесистой местности.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. На борту находились 49 человек, среди которых пятеро детей и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших среди них нет.

По данным ТАСС, ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех человек. Одна из версий трагедии - ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.



