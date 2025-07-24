Самый жаркий сезон года идет полным ходом, а вместе с ним — новые достижения и впечатляющие приключения: автопробег с блогерами в Тянь-Шань в рамках проекта «Тур с Jetour», дебют семейного проекта «JetFamilyTour» в Восточном Казахстане и, конечно же, статус №1 среди китайских брендов на автомобильном рынке страны.

Jetour Qazaqstan, входящий в состав автомобильной компании Allur, не просто держит позиции — он их уверенно укрепляет. В июне 2025 года Jetour стал безоговорочным лидером по продажам среди китайских брендов на автомобильном рынке страны.

Прорывом месяца стал Jetour T2: в июне было продано вдвое больше автомобилей, чем в мае. Такой рост — результат не только привлекательности самой модели, но и повышенного интереса к бренду после второго автопробега Тур с Jetour « Путь кочевников», в рамках которого известные блогеры на полноприводных T2 исследовали неизведанные локации Тянь-Шаня. c 16 по 20 июня путешественники преодолели путь в 1600 километров по горным дорогам, и побывали на таких локациях как город Каракол, «Долина Семи Быков», водопад «Девичьи косы», каньон «Сказка», перевал «33 попугая», озеро Сон-Кёль и конечно же город Бишкек.

Уже в ближайшие дни на YouTube-канале Jetour Qazaqstan выйдут первые серии видеодневника с автопробега, чтобы зрители смогли увидеть, как проходило путешествие, и вдохновиться на собственное.

В модельной линейке лидируют по продажам кроссоверы Jetour X70 и Jetour X70 Plus, последний из которых показал почти двукратный рост. И это неудивительно — модель отлично подходит для больших семей. В Казахстане уже сформировалось активное сообщество владельцев этих автомобилей: они объединились в семейный клуб и даже организовали собственный автопробег — JetFamilyTour, который поддержал Jetour Qazaqstan.

6 семей, 6 автомобилей Jetour X70 и X70 Plus, 33 участника — настоящая команда единомышленников отправилась в большое летнее приключение по Восточному Казахстану. За десять насыщенных дней семейного автопробега они преодолели 3000 километров, охватив природные жемчужины региона: Сибинские озёра, Самарское побережье, Катон-Карагай, Урыль, Берель и его курганы, Аршаты, Рахмановские ключи, живописное озеро Язевое, Коробиху, Осиновский перевал и Бухтарму.

Один из участников автопробега, Нурсултан Зейкенов, поделился впечатлениями:

«Это было незабываемо: команда, маршрут, эмоции. Мы проехали по живописным, но непростым дорогам Восточного Казахстана — перевалы, серпантины, резкие подъемы, броды через реки и каменистые участки. Двигатели Jetour X70 и Jetour X70 Plus работали с постоянной нагрузкой, особенно в горах, где был затяжной подъём на высоту. Температура менялась, рельеф усложнялся — но автомобили справились. Мы чувствовали стабильность, уверенность и надёжность на протяжении всего маршрута.

Пройдено: 3000+ км • 6 автомобилей • 10 дней пути • 0 технических неисправностей»

Июнь 2025 года подтвердил стабильное лидерство: три бренда, входящие в состав казахстанской автомобильной компании Allur, вновь вошли в топ-5 самых востребованных на рынке страны.

Jetour Qazaqstan — это 31 дилерский центр по всей стране и шесть моделей в актуальной линейке, которые производятся на казахстанском заводе Allur. Максимально просто, доступно и удобно. Бренд становится всё ближе к своим клиентам.

Спрос также поддерживают выгодные условия: совместно с Allur Finance запущена программа кредитования — от 10% первоначального взноса и ставкой от 3,6% годовых.