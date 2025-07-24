На странице

акимата города появилась информация о том, что аким Уральска Мурат Байменов предложил открыть английские школы. 

Глава города встретился с руководителем отдела экономики и изменения климата Посольства Великобритании в Республике Казахстан Кэти Коттрэлл. Они обсудили новые направления международного сотрудничества в сфере образования, торговли и инвестиций. 

Фото: pexels.com