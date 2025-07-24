Мурат Байменов обсудил новые направления международного сотрудничества с представителем посольства Великобритании.

Аким выступил с идеей открытия английских школ в Уральске

На странице акимата города появилась информация о том, что аким Уральска Мурат Байменов предложил открыть английские школы.

Глава города встретился с руководителем отдела экономики и изменения климата Посольства Великобритании в Республике Казахстан Кэти Коттрэлл. Они обсудили новые направления международного сотрудничества в сфере образования, торговли и инвестиций.

Фото: pexels.com



