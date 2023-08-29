28 августа в 22:00 в отдел полиции Жанибекского района обратилась взволнованная жительница поселка Жанибек, которая сообщила о пропаже трехлетней дочери по имени Айару, сообщает policia.kz.
- Все произошло вечером, когда женщина ехала в гости в поселок Узынколь, однако попутная машина высадила их с дочерью неподалеку от поселка. Женщина шла с ребенком, в это время уже стемнело и вдруг она заметила, что дочки нет рядом. Женщина пыталась найти ее самостоятельно, а после обратилась за помощью к полицейским. На поиски немедленно мобилизовали весь личный состав отдела полиции. Поиски длились всю ночь, - рассказали полицейские.
Малышку искали более 200 человек из числа сотрудников полиции, отдела чрезвычайных ситуации, пограничной службы, акимата и местных жителей. К слову, в поиске ребенка были задействованы все службы района.
- Айару удалось найти в степи к 4:00 утра в 6 километрах от поселка, куда они направлялись. Девочку нашли с помощью служебной собаки пограничной службы. Ребенок цел и доставлен в районную больницу. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - уточнили полицейские.