28 августа в 22:00 в отдел полиции Жанибекского района обратилась взволнованная жительница поселка Жанибек, которая сообщила о пропаже трехлетней дочери по имени Айару, сообщает policia.kz.

- Все произошло вечером, когда женщина ехала в гости в поселок Узынколь, однако попутная машина высадила их с дочерью неподалеку от поселка. Женщина шла с ребенком, в это время уже стемнело и вдруг она заметила, что дочки нет рядом. Женщина пыталась найти ее самостоятельно, а после обратилась за помощью к полицейским. На поиски немедленно мобилизовали весь личный состав отдела полиции. Поиски длились всю ночь, - рассказали полицейские.



Малышку искали более 200 человек из числа сотрудников полиции, отдела чрезвычайных ситуации, пограничной службы, акимата и местных жителей. К слову, в поиске ребенка были задействованы все службы района.