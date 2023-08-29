Общая задача – превозносить наших героев, которые сделали нашу страну известной миру.
Выражаем благодарность и. о. начальника Управления физической культуры и спорта ЗКО Женису Махамбетовичу, президенту Федерации хоккея с мячом ЗКО Азамату Ерболовичу, руководителю спортивного клуба «Ақжайық» Дамиру Фаатовичу, сотрудникам и болельщикам областного молодёжного ресурсного центра, специально приехавшим поддержать наших хоккеистов!
Нашим ребятам, поднявшим знамя победы, были адресованы добрые пожелания. Желаем чемпионам много звездных моментов!
Еуропа чемпиондары елге оралды
Бүгін – Батыс өлкесінің спортшылары үшін ерекше күн. Допты хоккейден Еуропа чемпионы атағын алған жігіттеріміз елге оралды. «Болар елдің балалары бірін-бірі батыр дейді» демекші, елімізді әлемге танытқан тарландарымызды төбемізге көтеру – ортақ міндет.
Хоккейшілерімізді қолдауға арнайы келген БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының м.а. Жеңіс Махамбетұлы, БҚО допты хоккей федерациясының президенті Азамат Ерболұлы, «Ақжайық» спорт клубының басшысы Дамир Фаатұлы, облыстық жастар ресурстық орталығының қызметкерлері мен жанкүйерлерге алғыс айтамыз!
Жеңіс туын желбіреткен жігіттерімізге қазақы дәм ұсынылып, ақ жарма тілектер айтылды. Жұлдызды сәттер көп болсын!
